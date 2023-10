A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais em Iturama atendeu um sinistro de trânsito na Rodovia Mgc 497, km 229, a condutora estava conduzindo o veículo no sentido decrescente da rodovia, e que o acidente aconteceu por volta das 05h45min, do dia 16 de Outubro de 2023, segunda-feira, no munícipio de Iturama/MG.