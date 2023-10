Pai e filho detidos após denúncia anônima no Instagram sobre porte ilegal de armas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Pai e filho foram detidos após uma denúncia anônima no Instagram. Armas, colete balístico e dinheiro foram apreendidos

Na noite de 13 de outubro, agentes do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (9° BAEP) efetuaram a prisão de duas pessoas por posse ilegal de armas de calibre restrito. A ação foi iniciada a partir de uma denúncia recebida através da página oficial do 9° BAEP no Instagram.

A denúncia anônima informava que um menor de idade estava ostentando armas de fogo em suas redes sociais. Ao receber a informação, equipes do 9° BAEP se dirigiram ao local indicado para averiguar a situação.

No local, os agentes encontraram dois indivíduos, pai e filho, e ao proceder com a busca pessoal e no imóvel, foram localizadas duas pistolas, calibres .380 e .40, um colete balístico e a quantia de R$ 11.034,00 em dinheiro.

Os detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Ambos permanecem à disposição da Justiça. O menor de idade deverá responder pelo ato infracional, enquanto o adulto responderá por posse ilegal de armas de calibre restrito.

Denúncias via Redes Sociais

O caso ressalta a importância das denúncias anônimas e também da presença das forças de segurança nas redes sociais como um canal eficaz de comunicação com a população. A identidade do denunciante foi mantida em anonimato, seguindo os protocolos de segurança e privacidade.