De acordo com a PM, um estabelecimento comercial foi roubado por um suspeito armado com uma faca. Ele ameaçou funcionários e fugiu com cerca de R$ 700.

De acordo com a PM, durante buscas na residência do suspeito, a equipe ouviu uma mulher pedindo por socorro. Ela estava com a filha desacordada nos braços e relatou que a menina se engasgou com leite.