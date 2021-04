Atuando de forma remota desde o início do ano, profissionais da unidade como psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais vêm desenvolvendo tarefas com o intuito de ampliar os serviços aos usuários. O objetivo é criar uma participação social entre famílias, unidades públicas e privadas e demais membros da sociedade, a fim de melhorar sua qualidade de vida e dar acessibilidade a serviços setoriais como saúde, educação, cultura, esporte e lazer existentes no município.

Etapas do projeto

A primeira etapa do planejamento, realizada virtualmente em janeiro utilizando ferramentas digitais como WhatsApp e Google Forms, possibilitou contato com os participantes dos grupos de famílias, idosos e adolescentes para ter conhecimento de seus interesses, experiências vivenciadas e suas conquistas para poder acompanhar situações de risco e vulnerabilidade, assim como também a organização coletiva das atividades.

Em fevereiro, houve um evento presencial, com a participação de no máximo 15 pessoas, onde foram apresentadas as ações para os parceiros da rede intersetorial daquela região e alguns usuários dos serviços ofertados como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Em diálogo com os parceiros, foram traçadas ideias de busca ativa para locais de vulnerabilidade acentuada devido à pandemia e que foram identificadas para ações coletivas entre eles e promover a proteção social.

Nesta segunda etapa, estiveram presentes os coordenadores do Fórum Municipal dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Eurípedes Marques da Costa, a presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e primeira-dama, Rose Seba; a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, e representantes da Comunidade São Francisco de Assis. A reunião seguiu as orientações do protocolo de segurança por meio do distanciamento, uso de máscara e utilização de álcool em gel. Outros encontros presenciais e remotos estão previstos com demais parceiros para monitoramento e avaliação das ações e resultados.

Para o psicólogo, profissional de referência da Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social, Joaquim Ribeiro, o resultado esperado em cada encontro realizado, por meio de diálogos e atividades junto aos profissionais do Suas, é para acompanhar as necessidades e relações construídas. “Estamos construindo juntos novas experiências de proteção e desenvolvimento social, garantindo acesso a serviços públicos com qualidade; garantindo a construção pessoal e comunitária e, a cada dia, fortalecendo uma participação social dos cidadãos na política pública de assistência social em Votuporanga”.

Atendimentos

Em 2020, somente na região abrangente do Cras Sul, foram prestados quase 1500 atendimentos à população, além de visitas domiciliares, famílias em acompanhamento e atividades em grupos, atingindo um acompanhamento de quase 200 famílias. Para o ano de 2021, a unidade continua com as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos e idosos acima dos 60, além do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família para acompanhar as famílias em atendimento, que corresponde a cerca de mil famílias por ano.

“São números que se transformaram em acesso a direitos e população protegida com qualidade de vida”, reforçou a secretária da Assistência Social, Meire Azevedo.

Cras

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga dispõe de quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) distribuídos entre as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Os moradores que precisarem de serviços, benefícios, programas e projetos através de iniciativas e acompanhamento, devem procurar o Cras mais próximo de sua residência.

O Cras Norte, no bairro Jabuticabeiras, fica na rua João Lopes Rodrigues, nº 1866 e o telefone é o 3422 4058 e Whats 99758 8402; o da região Sul está localizado no bairro São João, na rua Doutor Antônio Alves da Silveira, nº 2984 e o telefone é o 3421 7624 e Whats 99632 4031; do território Leste, situa-se à rua Parecis, nº 100, bairro São Cosme com o telefone 3423 2592 e Whats 99682 5543; e o da região Oeste, localiza-se na avenida Olívio Leonardo Commar, nº 3752, no bairro Jardim Residencial Noroeste e o telefone é o 5704 9585 e Whats 99634 7814.