Na representação, o juiz escreve que os investigados abusavam da confiança dos moradores para cobrar valores que poderiam chegar ao dobro para o registro de escrituras, testamentos e inventários. “Abusa-se da confiança do usuário, cobrando-se valor que poderia chegar ao dobro. Caso surgisse algum problema, devolvia-se a diferença ou dela uma parte. Como toda essa operação era feita fora de registro cartorário, nada aparecia nos livros”, diz o juiz.

Em outros casos, ainda conforme a representação, o valor era cobrado do cidadão, mas nos recibos falsos era lançado como se a vítima tivesse pago com desconto. Esses pagamentos eram feitos por meio do Pix de contas pessoais dos funcionários. “Um outro caso demonstra o prejuízo social causado pelo cartório. O ato notarial da usuária teria, por norma expressa, um desconto de 40%. Aparentemente, porém, isso não lhe foi informado, como lhe foi cobrado o valor cheio, o que levaria a crer que o preço foi lançado a menor na escrituração formal”, escreveu na representação.