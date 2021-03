Podemos de Votuporanga conquista R$ 250 mil em emendas para o município

O recurso foi conquistado pela diretoria do partido e vereadores que compõem as fileiras do Podemos.

Conforme informações, o recurso foi viabilizado pelo vice-presidente do PODEMOS no município Dr. Hery Kattwinkel, juntamente com João Garcia presidente do partido e os vereadores Cabo Renato Abdala, Chandelly Protetor, Jezebel Silva, Nilton Santiago e Professor Djalma.

Juntos a comitiva que esteve em Brasília conquistou R$ 250 mil em emendas parlamentares, que serão liberadas pela deputada federal Renata Abreu. “Essas emendas são o começo de um relacionamento entre a deputada federal Renata Abreu presidente nacional do partido e Votuporanga”, destacou Hery.

“Acredito que a partir de agora, e com as mudanças do partido em Votuporanga, esse relacionamento vai ser ainda mais próximo e trará frutos para municipio”, disse destacou o vereador Chandelly – vice-presidente da Câmara Municipal de Votuporanga.

Os vereadores votuporangueses e o Dr. Hery conseguiram garantir uma emenda de aproximadamente R$ 1 milhão que já havia sido anunciada em novembro do ano passado e que foi confirmada pela bancada do Podemos.