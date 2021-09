Deputado Carlão Pignatari anuncia mais de mil casas para a região

Anúncio foi hoje pelo governador Doria e o presidente da ALESP

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, garantiu uma importante conquista para o noroeste paulista: recursos para a construção e aquisição de moradias populares. Serão 1.063 unidades em 17 municípios, sendo 984 casas e 79 cheques de até R$ 40 mil para ajudar na aquisição de habitações para as famílias credenciadas.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29/9) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pelo governador João Doria. No Estado de São Paulo, serão destinados R$ 1,1 bilhão para 10.519 em 87 municípios. A medida vai garantir casa própria para a população, além de gerar emprego e renda a milhares de famílias dos trabalhadores da construção civil.

“Esse é um dos maiores programas habitacionais do Estado de São Paulo. Além de garantir a casa própria para as famílias de baixa renda, a medida vai ajudar na retomada da economia, com a contratação de trabalhadores da construção civil, prestadores de serviços, entre outros. É emprego e dinheiro no bolso dos paulistas, e a garantia de comida na mesa”, disse Carlão Pignatari.

“Só na região noroeste paulista serão mais de 1 mil famílias de baixa renda contempladas, que passarão a ter um teto, moradia digna, segurança, higiene sanitária e a certeza de um lugar seu, que ninguém pode tirar. Tenho orgulho de poder participar desta conquista. É o governo do Estado e a Alesp trabalhando pelo desenvolvimento do Estado por uma vida melhor para a população”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa paulista.

As casas serão construídas em conjuntos habitacionais, com financiamento dos imóveis que seguem os critérios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) e as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Outras moradias terão valor reduzido, com cotas específicas para residentes em áreas de risco e famílias que recebem auxílio aluguel municipal. Os cheques de até R$ 40 mil são destinados a famílias com renda mensal de até três salários mínimos.

QUANTIDADE DE MORADIAS POR CIDADES:

BADY BASSIT – 115 casas + 79 cheques para aquisição de moradia

BÁLSAMO – 20 casas

CASTILHO – 128 casas

COSMORAMA – 54 casas

ESTRELA D’OESTE – 53 casas

GENERAL SALGADO – 70 casas

ICÉM – 140 casas

INDIAPORÃ – 10 casas

JOSÉ BONIFÁCIO – 18 casas

NOVA INDEPENDÊNCIA – 30 casas

PEDRANÓPOLIS – 48 casas

PLANALTO – 83 casas

RUBINEIA – 60 casas

SALES – 20 casas

SANTA FÉ DO SUL – 52 casas

TURMALINA – 26 casas

UNIÃO PAULISTA – 57 casas