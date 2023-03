De dois a sete mandatos consecutivos: saiba quem são os deputados e deputadas reconduzidos e os recordistas de vínculo ininterrupto com a Casa

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou, nesta quarta-feira (15), a cerimônia de posse dos 94 deputados e deputadas que foram eleitos nas últimas eleições e que comporão a 20ª Legislatura do órgão. Do total dos parlamentares da próxima composição do Legislativo paulista, 55 já estão em exercício na atual legislatura, que está no fim, e foram reeleitos para mais quatro anos.

São 42 deputados e 13 deputadas reconduzidos ao cargo. Os perfis dos agentes públicos variam bastante. Há, por exemplo, parlamentares que iniciarão o segundo mandato consecutivo na Alesp, enquanto outro está prestes a completar 30 anos ininterruptos na Casa. Veja a seguir há quantos mandatos os reeleitos estão na Casa.

Segundo mandato

Vinte parlamentares reeleitos em 2022 estão em seu primeiro mandato na 19ª legislatura e, nesta quarta-feira, serão empossados para uma segunda passagem pelo legislativo. São eles: Danilo Balas (PL), Alex de Madureira (PL), Altair Moraes (Republicanos), Carla Morando (PSDB), Daniel Soares (União), Delegada Graciela (PL), Dr. Jorge do Carmo (PT), Gil Diniz (PL), Letícia Aguiar (PP), Major Mecca (PL), Marcio Nakashima (PDT), Marina Helou (Rede), Maurici (PT), Monica Seixas (PSOL), Paulo Fiorilo (PT), Professor Bebel (PT), Rafa Zimbaldi (Cidadania), Tenente Coimbra (PL), Thiago Auricchio (PL) e Valeria Bolsonaro (PL).

Terceiro mandato

Dez deputados que estavam no segundo mandato na 19ª legislatura foram reeleitos mais uma vez e embarcam para a terceira passagem como parlamentares do Estado: Barba (PT), Caio França (PSB), Delegado Olim (PP), Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), Luiz Fernando (PT), Marcia Lia (PT), Marcos Damasio (PL), Marta Costa (PSD), Paulo Corrêa Jr. (PSD) e Ricardo Madalena (PL).

Quarto mandato

Oito deputados já estiveram em três legislaturas da Casa e iniciarão agora o quarto mandato: André do Prado (PL), Carlão Pignatari (PSDB), Carlos Cezar (PL), Edna Macedo (Republicanos), Emídio de Souza (PT), Itamar Borges (MDB), Leci Brandão (PC do B) e Sebastião Santos (Republicanos).

Quinto e sexto mandatos

Seis parlamentares já cumpriram quatro mandatos e estão prestes a iniciar o quinto: Carlos Giannazi (PSOL), Edson Giriboni (União), Gilmaci Santos (Republicanos), Léo Oliveira (MDB), Milton Leite Filho (União) e Vinicius Camarinha (PSDB). Há, ainda, os que já estiveram em cinco legislaturas e serão empossados pela sexta vez: Analice Fernandes (PSDB), Enio Tatto (PT), Rogério Nogueira (PSDB) e Maria Lúcia Amary (PSDB).

Recordistas

Chegamos, enfim, aos recordistas de mandatos consecutivos na Assembleia que ainda permanecerão na Casa. Barros Munhoz (PSDB), Jorge Caruso (MDB) e Rodrigo Moraes (PL), com seis mandatos cada, iniciarão suas sétimas legislaturas. Conte Lopes (PL), Edmir Chedid (União) e Rafael Silva (PSD), com sete mandatos, estão prestes a começar o oitavo. Rafael está na Alesp ininterruptamente desde a 13ª legislatura. Ainda que tenham o mesmo número de mandatos que Silva, Conte Lopes e Edmir Chedid estiveram de fora de algumas legislaturas desde a primeira passagem pela Casa.

Mas o recorde de tempo de Assembleia entre os parlamentares que estarão na 20ª legislatura é de Mauro Bragato (PSDB), deputado que, desde 1978, ao ser empossado na 9º legislatura, esteve quase que ininterruptamente no Legislativo estadual. Bragato ficou de fora apenas da 14ª legislatura, tendo acumulado dez mandatos ao longo da vida. Nesta quarta-feira, iniciará o décimo primeiro mandato.