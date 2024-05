Em sessão proposta por Pinato, deputados comemoram 100 anos do TCESP

Hoje, em uma sessão solene realizada no Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos deputados, parlamentares se reuniram para homenagear um pilar da fiscalização e transparência pública: o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), que celebrou seu centenário no último dia 6 de maio. O evento, proposto pelo deputado Federal Fausto Pinato (PP/SP) foi marcado por discursos de reconhecimentos da instituição.

“Comemorar o centenário do TCESP é mais do que uma celebração institucional, é um tributo a todos aqueles que, ao longo de um século, moldaram a história não apenas dessa corte, mas também do nosso estado. É um estímulo ao controle social e um reforço ao exercício pleno da cidadania”, declarou o deputado Fausto Pinato.

Fausto Pinato destacou diversas realizações e contribuições do TCESP ao longo de seus 100 anos de existência, ressaltando seu papel fundamental no fortalecimento da governança e no combate à corrupção. “São Paulo é um exemplo para o país, e parte disso se deve à vigilância e orientação constantes do TCESP, que fazem toda a diferença na preservação dos recursos públicos e na promoção da eficiência e responsabilidade”, enfatizou o parlamentar.

O TCESP foi regulamentado pelo Decreto n.º 3.708-A, de 6 de maio de 1924, durante a presidência de Jorge Tibiriçá Piratininga. Desde então, tem sido uma peça fundamental na fiscalização do dinheiro público, especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, que lhe conferiu a responsabilidade pelo controle externo, atuando na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, exceto a capital.

Com um colegiado composto por sete membros e sede na capital, além de 20 unidades regionais descentralizadas, o TCESP desempenha um papel vital na manutenção da transparência e eficiência administrativa em todo o estado. Além disso, fiscaliza entidades da administração direta ou indireta, bem como fundações por elas instituídas ou mantidas, garantindo a legalidade, legitimidade, economicidade e correta aplicação dos recursos.

Durante a sessão solene, estiveram presentes diversas autoridades, incluindo o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Renato Martins Costa, o vice-presidente Antônio Roque Citadini, a corregedora Cristiana de Castro Moraes, e os conselheiros Robson Marinho, Sidney Estanislau Beraldo e Marco Aurélio Bertaiolli.

O deputado Fausto Pinato lamentou a ausência do conselheiro Dimas Ramalho, que não pôde comparecer devido a uma enfermidade, destacando sua contribuição para a história e o trabalho do TCESP.