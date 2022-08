Estado de SP registra empate técnico entre Lula e Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico no Estado de São Paulo, de acordo com pesquisa Genial-Quaest divulgada nesta quinta-feira (11). Lula manteve os 37% do levantamento anterior, realizado em julho. Bolsonaro subiu de 32% para 35% no Estado. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece com 7% das intenções de voto entre os eleitores de São Paulo. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) figura com 3% das intenções. Vera Lúcia (PSTU) e Luiz Felipe D Ávila (Novo) têm 1% cada um. Os demais candidatos não pontuaram. Votos em branco e nulos e eleitores que não pretendem votar somam 9% no Estado, enquanto os indecisos são 6%.

Segundo turno

Num cenário de segundo turno em São Paulo entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 44% e o atual presidente, 40%. Indecisos somam 3% e votos em branco e nulos e não pretendem votar, 13%.

Avaliação de governo

No Estado de São Paulo, 43% dos eleitores entrevistados avaliam negativamente o governo Bolsonaro, ante 45% da sondagem anterior A avaliação positiva oscilou um ponto porcentual, de 28% para 29%. Os que consideram o governo Bolsonaro regular somam 26%, ante 24% da última sondagem. Não sabem ou não responderam 2%.

As entrevistas foram realizadas entre sexta-feira (5) e segunda-feira (8). Foram consultados 2 mil eleitores com mais de 16 anos. O nível de confiabilidade é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-07655/2022.

Estadão