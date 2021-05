PARCERIA LEGISLATIVO E EXECUTIVO VIABILIZA USINA DE ASFALTO EM VOTUPORANGA

O vereador Jurandir B. da Silva-Jura, acompanha há décadas as ações dos governos municipais, principalmente as mais sensíveis e visíveis, exemplo, os buracos na malha asfáltica, que além de provocar acidentes, inclusive fatais, prejudica o fluxo de veículos, aumenta despesas de empresas que utilizam as ruas de Votuporanga, tanto na manutenção dos veículos com também na perda de tempo em função dos buracos.

A atual administração, que tem Jorge Seba à frente, determinou ao secretário de Obras, Salvador Castrequini, a implementação do tapa-buraco com mais eficiência e qualidade, que desde o início da administração, a equipe tem se desdobrado, e na medida do possível atendido a demanda.

O problema é que a massa asfáltica é quente e produzida há mais de 100 quilômetros, que além dos transtornos do transporte que é feito por caminhão da Prefeitura, que por ser massa quente, tem que ser dispersada nos buracos antes de esfriar, correndo risco da perda do material.

Preocupado com a situação, o vereador Jura, sugeriu a Prefeitura a instalação de usina de asfalto na cidade, com isso, além de eliminar a busca do material em outra cidade, poderá produzir a quantidade suficiente para uso dentro da necessidade para o trabalho planejado.

O governo municipal, sensível com o pleito, trabalhou rápido, contactou o DER de Votuporanga, que tem usina de asfalto em perfeitas condições parada, e em conversa com o engenheiro Dr José Eduardo Alves, gerente da unidade, foi estabelecida a transferência do equipamento para a Prefeitura de Votuporanga, que continuará onde está, porque a área onde esta instalada a usina foi transferida para o município.

Estiveram no local para visita técnica o vereador Jurandir, secretários de governo e Obras, respectivamente Alexandre Giora, Salvador Castrequini, além dos servidores Jonatas Mateus Trevisan e Adilson de Souza Xavier.