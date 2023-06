Plantio de árvores marca o projeto “Todo dia é dia do meio ambiente” no IFSP Instituto Federal em Votuporanga

Evento aberto ao público reforça importância da preservação ambiental e conscientização

Na próxima segunda-feira (19), a partir das 10 horas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) em Votuporanga realizará um importante evento em prol do meio ambiente. O projeto, intitulado “Todo dia é dia do meio ambiente”, promoverá um plantio simbólico de árvores nas dependências do instituto, com a presença do engenheiro civil do campus, Milton Brito, do diretor Ricardo Teixeira e demais membros da comunidade.

O convite para a iniciativa foi feito pelo engenheiro civil do campus, Milton Brito, em nome do diretor do instituto, Ricardo Teixeira, que busca conscientizar e engajar alunos do IFSP e da rede municipal de ensino em atividades que visam à preservação e recuperação ambiental. O plantio das árvores representa um gesto simbólico, mas de grande importância para a sustentabilidade local e a conscientização dos participantes.

O evento contará com a honrosa presença do prefeito Jorge Seba, que demonstrou apoio à iniciativa e estará presente para prestigiar o compromisso do IFSP e dos alunos em relação à causa ambiental. Além disso, alunos do próprio instituto e da rede municipal de ensino também estarão presentes para participar ativamente do plantio e aprender mais sobre a importância das árvores e do meio ambiente.

“O projeto ‘Todo dia é dia do meio ambiente’ visa fortalecer a consciência ambiental entre nossos alunos e a comunidade em geral. O plantio das árvores é apenas o primeiro passo para um trabalho mais amplo de preservação e educação ambiental”, afirmou o engenheiro Milton Brito, entusiasmado com a participação de todos os envolvidos.

O evento é aberto ao público em geral, convidando a população votuporanguense a se juntar ao IFSP na promoção da sustentabilidade e na valorização do meio ambiente. A participação da comunidade é fundamental para fortalecer a importância dessa causa e estimular ações similares em outros espaços da cidade.

Com o plantio das árvores, o IFSP – Instituto Federal de Votuporanga – e seus parceiros buscam reforçar a necessidade de preservação da natureza, promovendo ações concretas que contribuam para um futuro mais sustentável. O engajamento dos alunos e a adesão da comunidade demonstram o comprometimento de todos com a preservação do meio ambiente e a busca por um mundo mais verde.

O IFSP – Instituto Federal de Votuporanga – convida a todos a participarem desse importante evento, lembrando que a preservação do meio ambiente é responsabilidade de cada indivíduo e que, juntos, podemos fazer a diferença. Rony Paz Votumais