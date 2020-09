Dando continuidade à política de proteção à vida animal, a Prefeitura de Votuporanga iniciará mais uma etapa de inscrição para a castração de cães e gatos nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro. O atendimento aos interessados será realizado exclusivamente por telefone pelo Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), órgão vinculado ao Fundo Social de Solidariedade do Município, respeitando os decretos municipais em relação aos cuidados com a proliferação da Covid-19. As castrações terão início no dia 13 de outubro.