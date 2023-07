ATENÇÃO: NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: queda de paramotor em Américo de Campos

Um acidente com um paramotor no final da tarde desta terça-feira, dia 18, aconteceu no município de Américo de Campos. Ainda não há informações precisas a respeito do acidente ocorrido em uma área rural de Américo de Campos.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, segundo informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br duas vítimas foram socorridas conscientes em razão deste acidente com parapente e levadas ao pronto socorro de Américo de Campos.

O voo de paramotor é uma modalidade de voo livre que pode ser praticado tanto para recreação quanto para competição, sendo considerado um esporte radical.

