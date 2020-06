Seguindo as indicações dos órgãos de saúde, o Decreto Municipal Nº 12.385, de 01 de junho de 2020, e pensando na segurança dos membros do Comitê de Delegados, do Conselho da Cidade e do público em geral, a Coordenação da Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga comunica a suspensão da 4ª reunião ordinária do Comitê de Delegados, que ocorreria nesta terça-feira (2/6), às 17h30, na Concha Acústica.