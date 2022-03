Saev Ambiental garante a excelência da água distribuída à população

O tratamento de água em Votuporanga é referência para estudiosos de cidades da região

A Saev Ambiental trabalha 24 horas por dia para garantir o abastecimento de água aos quase 100 mil habitantes de Votuporanga. Há mais de 50 anos o abastecimento de água é uma das responsabilidades da Saev Ambiental, gerando atualmente cerca de 31 milhões de litros de água todos os dias. Profissionais capacitados utilizam-se rigorosamente de padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, normatizado pela portaria 888 de 04 de maio de 2021.

O tratamento de água em Votuporanga é referência para estudiosos de cidades da região. Por várias vezes, o município foi escolhido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes) para sediar cursos de nível regional.

Sobre o relatório citado pela reportagem divulgada pelo site Uol, a Saev Ambiental informa que o limite máximo permitido de trihalometanos total é de 100 microgramas por litro, conforme as legislações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. De acordo com o relatório de ensaio do período entre 2018 e 2020, a Autarquia afirma que não houve resultado com índice acima do permitido, e analisa se trata de erro de digitação na plataforma do governo federal.

Quanto ao cromo, entre os anos de 2018 e 2020, houve um apontamento fora do limite, que é de 0,05 miligramas por litro. A alteração foi pontual e verificada em um dos poços localizados no distrito de Simonsen. Imediatamente, na oportunidade, as equipes técnicas da Autarquia tomaram as providências necessárias para a resolução do problema. Desde então, o nível segue normalizado.

Importante destacar que diante do fato, a gestão do Prefeito Jorge Seba determinou à Autarquia que o período para a realização das análises fosse reduzido, de seis para quatro meses.