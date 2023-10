Bebê cai em poço e é resgatado com retroescavadeira após 4 horas

Uma criança de um ano de oito meses caiu em um buraco de poço semi artesiano em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na segunda (16) e foi confirmado nesta terça-feira (17) pela polícia e bombeiros. A menina foi resgatada na pá de uma retroescavadeira.

O resgate durou cerca de quatro horas e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará , “foi complexo e movimentou uma força-tarefa”.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pela família para retirar a menina. Segundo a Polícia Militar (PM), que também atendeu à ocorrência e solicitou a retroescavadeira, foi necessário cavar um buraco na lateral com a máquina para alcançar a mesma profundidade e, depois, cavar pela lateral até chegar onde estava a criança, a 6 metros de profundidade.

O procedimento foi necessário para evitar que a criança caísse ainda mais, visto que o poço tem, cerca de 20 metros de profundidade.

Depois de mais de quatro horas de trabalho e muita tensão foi possível resgatar a menina com vida. No vídeo, é possível ver quando os socorristas retiram a criança do buraco e, logo em seguida, emergem da área na pá da retroescavadeira.

A criança foi encaminhada ao Hospital Regional de Castelo de Sonhos, segundo os bombeiros, que não detalharam o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Civil, foi solicitado “exame de lesão corporal na criança e a delegacia de Castelo de Sonhos vai coletar depoimentos” sobre o caso.