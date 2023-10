Docente da Unifev ministra palestra em evento internacional de São Paulo

Valéria da Cruz Oliveira de Castro é professora do curso de Farmácia da Instituição e participou de congresso nos dias 12, 13 e 14 deste mês na capital

A docente do curso de Farmácia da Unifev, Profa. Ma. Valéria da Cruz Oliveira de Castro, participou nos dias 12, 13 e 14 de outubro do 22º Congresso Farmacêutico de São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital, promovido pela Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP). Sob o tema “Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício da Saúde”, o evento buscou oferecer aos farmacêuticos e acadêmicos informações atuais, capazes de enriquecer seus conhecimentos.

O Congresso, que também reúne o 14º Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e a Expofar 2023, contou com mais de 200 mesas-redondas, palestras, simpósios, debates e muito networking para conectar farmacêuticos, estudantes e demais profissionais de saúde. “O evento envolve uma série de áreas com inovações sobre produtos e serviços disponíveis no mercado, o que contribui para proporcionar ao paciente mais saúde e qualidade de vida e a exercer seu papel frente à população com excelência e assertividade”, destacou Valéria.

Com o tema “Farmacêutico nas redes de atenção e na gestão do trabalho interprofissional no cuidado à saúde”, a docente da Unifev debateu sobre as necessidades tanto dos serviços de saúde quanto dos profissionais, visto que os problemas da saúde tornam-se cada vez mais complexos e economicamente significativos devido a fatores como a diversidade populacional, o crescimento de grupos sociais em situação de vulnerabilidade e alta vulnerabilidade, o aumento da incidência de doenças crônicas, mentais e oncológicas e o próprio cenário criado pela recente pandemia de coronavírus, o que, por sua vez, afeta todo o sistema de saúde, quer seja público ou privado.

“Nas ações da Atenção Básica, o farmacêutico contribui para uma assistência equânime, integral e resolutiva, tendo em vista a potencialidade de sua ação em atividades de âmbito profissional exclusivo, como a gestão da assistência farmacêutica, aspectos relacionados ao medicamento, como seleção, padronização, disponibilização, armazenamento e distribuição, dispensação, cuidado farmacêutico, farmacovigilância ou em atividades multiprofissionais, como grupos de educação em saúde e visita domiciliar, com abordagem individual ou coletiva”, destacou.

Segundo a docente, o farmacêutico é um profissional da área da saúde que tem potencialmente na sua função estratégica a busca por soluções e tomadas de decisão conjuntas e o trabalho em equipe. “Não é só dispensar o medicamento, esse profissional tem também que trabalhar o cuidado farmacêutico”, refletiu.

Para finalizar, ela destacou a importância da universidade junto aos cenários de prática no município e região para a formação dos novos profissionais.