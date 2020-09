Planejar o tempo é essencial para equilibrar rotina

Senac Votuporanga oferece curso que auxilia nessa organização.

Saber utilizar bem o tempo nunca fez tanto sentido como atualmente. Com a rotina atribulada e as adaptações por conta do isolamento social – e também, em alguns casos, da retomada das atividades – o tempo se tornou um recurso ainda mais valioso.

Nessa perspectiva, o planejamento para o desenvolvimento das atividades pessoais e profissionais também ficou indispensável, já que a gestão do tempo pode destacar um profissional competente.

Para desenvolver essa habilidade, o Senac Votuporanga está com inscrições abertas para o curso livre Gerenciamento do Tempo. Nele, o aluno aprende a usar técnicas de gestão de tempo e produtividade para otimizar suas tarefas, organizar sua agenda e equilibrar as rotinas da vida profissional e pessoal.

“O gerenciamento do tempo é de suma importância para a qualidade de vida. Postergar, infelizmente, é uma tendência. Se há excesso de atividades profissionais e pessoais ou ainda dúvida e insegurança, a opção talvez seja a inércia”, explica a docente do Senac Votuporanga, Mirela Bosquesi.

Segundo Mirela, a formação auxiliará os alunos na definição de prioridades. “Durante as aulas apresentaremos ferramentas que auxiliam na gestão do tempo. O profissional terá um melhor autoconhecimento, caminhando assim com tudo aquilo que o mercado e o momento exigem”, completa.

Para mais informações sobre esse e outros cursos da unidade, os interessados devem acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga. As aulas, em formato remoto, permitem interação entre docentes e alunos em tempo real.

Serviço:

Curso livre Gerenciamento do Tempo

Data de início: 2 de outubro

2 de outubro Aulas: sextas-feiras, das 19 às 21 horas