“Olimpcão”: alunos da Escola SESI participam de competição educativa e exercitam a solidariedade em prol à animais em situação de risco

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na atividade, diversos produtos angariados foram doados para a ONG – Cia do Bicho.

Nesta terça-feira (10), foi realizada a entrega dos frutos angariados em uma competição do bem, lançada neste ano entre os alunos da Escola SESI de Votuporanga/SP.

Orientados pelos professores, os alunos participaram do projeto voltado à causa animal; juntos realizaram doações de rações, sachês, tampinhas, óleo usado, jornais, produtos de limpeza, adoção de animais, lar de passagem e alimentação à animais de rua.

Na atividade, as salas representam um país participante dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e fizeram uma viagem por novas culturas.

“Nesta semana foi realizada a terceira entrega de doações, sendo contemplada a ONG Cia do Bicho com 132 litros de óleo. O número de doações chamou bastante à atenção, estes óleos serão importantíssimos na produção de biodiesel e rações, nosso objetivo principal é de que nossos alunos se tornem futuros cidadãos de bem, que façam a diferença na sociedade demonstrando valores como a empatia criando uma corrente do bem”, salientou o professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira.