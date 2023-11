As inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza (Etecs) foram prorrogadas até as 15h da próxima segunda-feira (13).

Para participar é preciso preencher a ficha disponível no menu “Área do candidato” do site oficial do processo seletivo e, em seguida, efetuar o pagamento da taxa, que pode ser feito por boleto bancário, pix ou cartão de crédito.