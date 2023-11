Prefeito recebe profissionais da Educação e do Sindicato para discutir mudanças na Lei 215

Durante a ocasião, foram apresentadas algumas sugestões de alterações na lei que estão sendo estudadas em conjunto entre o Governo e os representantes da classe

O prefeito Jorge Seba, acompanhado do secretário da Educação, Marcelo Batista, e da secretária da Administração, Andréa Thomé, recebeu profissionais da área junto com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Thiago Rogeri da Silva, e o vereador Professor Djalma, representando a Câmara Municipal, para discutirem sobre a Lei Complementar 215, de julho de 2012, que trata sobre Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Durante a ocasião, foram apresentadas algumas sugestões de alterações na lei que estão sendo estudadas em conjunto entre o Governo e os representantes da classe. “Estamos com o caminho totalmente aberto ao diálogo. A lei em questão está em vigor há mais de dez anos e entendemos que algumas adequações são necessárias. Colocamos nossa equipe para estudar a viabilidade técnica e financeira para atender as reivindicações e vamos seguir com as discussões em conjunto com os professores e educadores”, disse o prefeito.