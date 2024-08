PF realiza operação contra fraudes no auxílio emergencial na região

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a Operação Vida Fácil 9, com o objetivo de investigar fraudes no auxílio emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal. Cerca de 20 agentes federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Araçatuba, Birigui e Buritama, todas localizadas no interior de São Paulo.

As investigações começaram em março de 2023, quando a Polícia Federal, em colaboração com a Unidade de Repressão às Fraudes ao auxílio emergencial em Brasília, identificou diversos indivíduos envolvidos em esquemas fraudulentos para obtenção do benefício.

Além das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, totalizando cerca de R$ 2 milhões, com o objetivo de garantir a devolução do dinheiro desviado aos cofres públicos.

Os materiais apreendidos durante a operação serão analisados, e os envolvidos poderão responder por crimes como furto qualificado e associação criminosa. Se condenados, as penas podem chegar a até 18 anos de prisão.

O nome da operação, Vida Fácil, faz referência ao comportamento dos suspeitos, que, sem vínculos de trabalho lícito, utilizavam fraudes para se beneficiar financeiramente. SBT Interior