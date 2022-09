Traficante condenado é preso novamente com maconha

Flagrante da Polícia Civil em Macaubal. Ele cumpria pena em regime aberto

Um traficante que cumpria pena pelo crime em regime aberto foi preso novamente vendendo maconha, durante ação conjuntas entre policiais civis de Macaubal e Sebastianópolis do Sul, em Macaubal.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o criminoso continuava no tráfico, tendo constatado usuário de droga comprando do criminoso.

Posteriormente, ontem (22), em uma ação coordenada, realizaram buscas na casa e o traficante foi detido no quarto.

Em buscas foram localizados três tabletes de maconha com peso de 328 gramas suficiente para fracionar mais de 100 invólucros. Ainda localizados objetos comumente usados a serviço do tráfico de drogas.

Ele foi autuado em flagrante, novamente, pelo delegado Fabrício Goulart Boschilia, que também coordenou toda a ação policial. O usuário flagrado durante a abordagem foi ouvido e liberado. votuporangatudo