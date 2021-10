PF prende mais um suspeito de envolvimento em mega-assalto

A Polícia Federal de Araçatuba cumpriu nesta quinta-feira (28) três mandados de busca e apreensão e um de prisão na região de Araçatuba.

Dessa vez, a ação da PF aconteceu em Guararapes. Na cidade, dois mandados de apreensão e um de prisão temporária foram cumpridos com o apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar). O outro mandado foi cumprido em Agudos (SP), com o apoio da PF de Bauru.

“Antes que fossem completados 60 dias da data do crime, a PF conseguiu amealhar novos elementos indiciários que possibilitaram a identificação de um novo integrante da organização criminosa, permitindo, assim, que a Justiça Federal em Araçatuba/SP autorizasse a expedição dos mandados de busca e prisão”, diz a nota da PF.

Até agora, a PF já cumpriu 54 mandados de buscas e apreensão envolvendo o mega-assalto e prendeu 16 suspeitos de envolvimento no crime que deixou dois inocentes mortos.

ENTENDA O CASO

O mega-assalto em Araçatuba ​aconteceu entre os dias 29 e 30 de agosto de 2021 e ​terminou com dois inocentes e dois suspeitos de participarem do crime mortos. Os bandidos​ invadiram o centro da cidade e​ usaram armamento de grosso calibre para fechar o centro e assaltar duas agências bancárias.

Os bandidos ainda deixaram explosivos espalhados em pelo menos 20 pontos do centro da cidade. Uma delas foi detonada e feriu um homem de 25 anos. Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram chamados de São Paulo para desarmar os artefatos.

O centro da cidade ficou fechado por dois dias, as aulas foram suspensas e o transporte público paralisado na região central da cidade.​

Apesar de a ação ter sido cinematográfica, o roubo foi considerado informalmente um fracasso, já que o cofre maior de um dos bancos acionou um sistema moderno de segurança, picotou e manchou as notas que seriam roubadas​. O valor levado pelos bandidos, segundo fontes extraoficiais, não foi nem 30% do planejado pelos criminosos.