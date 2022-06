Mulher salva após cadeiradas no ex-marido diz que foi ameaçada

A mulher que foi perseguida pelo ex-marido e salva depois que testemunhas o agrediram com cadeiradas afirmou que havia sido ameaçada por ele. O caso ocorreu em uma padaria de Palmeira D Oeste (SP), na segunda-feira (20).

“Ele me ameaçou no domingo. Ele tinha vindo aqui em casa e me mostrou a faca, mas nunca tinha me agredido. Não imaginei que ele pudesse fazer isso”, contou Jaqueline Cristina Vasconcelos, que foi casada com o homem por 13 anos. Eles têm três filhos.

Câmeras de segurança flagraram quando a mulher foi surpreendida pelo suspeito em um estacionamento. Ela percebeu que o ex-marido estava armado com uma faca e saiu correndo em direção à padaria onde trabalha.

“A hora que eu olhei no retrovisor, já vi que ele estava com uma faca. Desci do carro e travei. Quando eu vi que ele não ia parar eu já corri. Não olhei para a rua nem nada.”

A mulher entrou no estabelecimento para se esconder, mas foi perseguida pelo ex-marido e quase levou uma facada na região do pescoço. Clientes e funcionários do estabelecimento perceberam a situação, pegaram cadeiras e agrediram o homem.

“Ele veio com a faca no meu pescoço e falou ‘agora você morre’. Não sei como eu consegui empurrar ele. Eu jurava que ele tinha me acertado, achei que iria morrer”, disse.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o agressor para a delegacia. O delegado de plantão estipulou fiança de R$ 1,5 mil, mas o homem não pagou a quantia e permaneceu preso.

A prisão foi convertida em preventiva e ele permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como ameaça, contravenções penais, violência doméstica e lesão corporal.