PF CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO EM CARANGOLA/MG NO COMBATE AO CRIME DE MOEDA FALSA

A Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), com apoio de policiais federais de Juiz de Fora/MG a Operação MANDARK, que tem como objetivo desmantelar estrutura criminosa responsável pela comercialização de cédulas falsas por meio de mídias sociais e entregues via correspondência postal em todo o Brasil. Os federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Jales/SP, que foram cumpridos no município de Carangola/MG. Equipamentos eletrônicos (celulares e notebooks) foram apreendidos.

As investigações iniciaram a partir de uma apreensão de moeda falsa ocorrida em Fernandópolis/SP, município que faz parte da circunscrição da PF em Jales. Naquela ocasião, dois homens foram presos em flagrante delito. Após diversas diligências investigativas, a PF chegou aos suspeitos de serem fornecedores das cédulas falsas no município de Carangola/MG, que foram alvos das buscas em uma residência e um restaurante da cidade mineira.

Os investigados poderão ser indiciados pela autoridade policial no crime de moeda falsa, que é tipificado no artigo 289 do Código Penal Brasileiro, com penas entre três até doze anos de reclusão. Todo o material apreendido será encaminhado à sede da PF em Jales/SP para que os mesmos sejam objeto de perícia federal e os dados obtidos sejam analisados à luz das investigações, que terão continuidade objetivando coletar provas e identificar outros possíveis envolvidos nos crimes em apuração.