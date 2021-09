Patrão tenta matar pedreiro e marido tenta matar esposa

Tentativa de homicídio bairro Baguaçu

A Polícia de Araçatuba registrou, em 24 horas, duas tentativas de homicídio. Na primeira, ocorrida no bairro Baguaçu, o patrão atirou contra o pedreiro em uma casa em construção. Sidney Soares dos Santos, de 39 anos, foi atingido no joelho. O patrão fugiu depois do disparo. Sidney foi socorrido e encaminhado ao Hospital da cidade, ele passa bem.

O caso teria ocorrido após um desentendimento entre os dois.

Tentativa de homicídio bairro Nobre Ville

A segunda tentativa de homicídio foi no bairro Nobre Ville. Antônio Carlos Ramos, de 50 anos, esfaqueou a esposa depois de uma discussão. Rosenei Aparecida Lopes da Silva, de 55 anos, foi atingida nas costas. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa da cidade. Rosenei permanece internada mas não corre risco de morte. Antônio foi preso em flagrante por feminicídio. Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil de Araçatuba.