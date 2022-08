Homem morre em colisão entre carro e carreta em rodovia

Um acidente registrado na tarde desta segunda-feira (8), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), entre Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá (SP), matou um homem.

Segundo informações apuradas pelo SBT Interior, o motorista de um Fiat Siena branco teria invadido a pista contrária e atingido violentamente uma carreta usara para transportar veículos.

Após o acidente, o carro ficou completamente destruído e o motorista morreu no local. Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos com gravidade.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária e o trânsito na pista ficou lento. O corpo do motorista seria encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares e um inquérito será instaurado para apurar as causas do acidente.