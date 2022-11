Viatura da Saúde colide com bloqueio de rodovia na rodovia Euclides da Cunha

Um acidente as 3hs desta terça-feira (1) no bloqueio da SP 320, KM 625 em Santa Fé do Sul . Uma viatura da Secretaria de Saúde com cinco pessoas colidiu com os restos dos pneus colocados no local que no momento não havia sinalização. O fogo nos pneus havia cessado e o motorista não conseguiu desviar, saindo para o acostamento e colidindo contra uma árvore.

Duas mulheres adultas e uma criança de 7 anos se feririam e estão na UPA recebendo atendimento médico. As vítimas estavam se dirigindo até Rio Preto para consultas médicas.

A Polícia Rodoviaria e a Polícia Científica estão no local. O Motorista e outro acompanhante não se feriram e outra equipe de Paranaïba já se deslocou para prestar auxílio às moradores.

“É uma irresponsabilidade fazer esse tipo de manifestação e não se preocupar com a segurança de quem transita pela rodovia e precisa e cuidar da saúde, felizmente os ferimentos foram leves”, criticou o motorista do serviço de saúde de Paranaíba.

