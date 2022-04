Passageira de ônibus é presa com 17 tijolos de maconha em bagagem

A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prendeu uma mulher, de 18 anos, que transportava 17 tijolos de maconha. O flagrante ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), em Ourinhos, no interior do Estado. Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) participava da operação “Tiradentes 2022”, pela Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), quando abordou um ônibus de viagem com itinerário Foz do Iguaçu (PR) X São Paulo (SP).

Em entrevistas com os passageiros, os militares desconfiaram de uma moça, a qual apresentou nervosismo e respostas desencontradas quanto ao motivo da viagem e seu destino.

Diante da suspeita, os policiais vistoriaram uma bagagem de mão que ela transportava e encontraram sete tijolos de maconha. Em outra mala que ela transportava e que estava no compartimento de carga do coletivo foram localizados mais dez tijolos da mesma droga.

Questionada, a passageira disse que tinha sido contratada para transportar as substâncias. Ela foi presa em flagrante e as drogas apreendidas.

Os entorpecentes somaram 11,8 quilos e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) local como tráfico de entorpecentes.