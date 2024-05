Jovem conhece namorada em app, viaja e fica presa em cárcere privado

Uma jovem de 22 anos de Curitiba acabou em cárcere privado após viajar a Brasília para encontrar uma namorada que conheceu em um aplicativo de namoro. Após se mudar para o Distrito Federal, a jovem foi submetida a um relacionamento abusivo, com agressões e violência psicológica, levando a um caso policial.

A jovem avisou sua família sobre a viagem, mas logo após chegar a Brasília, parou de dar notícias. Na quarta-feira (22), a mãe da jovem recebeu um SMS pedindo socorro. A mensagem revelou que a mulher estava em cárcere privado, impedida de usar o telefone, manter contato com a família e sair de casa sozinha. A família procurou a polícia em Curitiba, que iniciou uma investigação em conjunto com a Divisão de Repressão a Sequestros da Polícia Civil do DF.

A investigação identificou a suspeita como uma mulher de 41 anos com histórico de violência doméstica. Os policiais descobriram o endereço e, na noite seguinte, arrombaram o portão da residência, encontrando a jovem e ouvindo detalhes do caso. A jovem relatou que a suspeita retirou o chip do seu celular, impediu contato com a família, e intensificou a violência quando ela tentou terminar o relacionamento. A Polícia Civil do DF prendeu a mulher em flagrante pelo crime de cárcere privado, combinando com a Lei Maria da Penha, e ajudou a jovem a retornar para Curitiba.