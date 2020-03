Polícia Rodoviária entrega kits de higiene e alimentação a caminhoneiros

Nos municípios de Araçatuba e Bauru, motoristas também realizaram testes de glicemia e mediram a pressão arterial nesta segunda-feira (30).

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizaram, na manhã desta segunda-feira (30), ações sociais voltadas aos caminhoneiros nas rodovias dos municípios de Araçatuba e Bauru. As atividades tiveram como objetivo auxiliar a categoria de profissionais, que segue com as suas atividades durante a pandemia do coronavírus.

Foram entregues mais de 150 kits de higiene pessoal e de prevenção ao vírus contendo álcool gel, luvas e máscaras de proteção, além de auxílio alimentar com a entrega de lanches, marmitex, água, sucos e frutas. Os motoristas também passaram por uma avaliação médica, com a aferição da pressão arterial e a realização de testes de glicemia.

A mobilização contou com a participação da sociedade civil organizada e o apoio do Serviço Social do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), do restaurante de fast food McDonald’s e da concessionária de rodovias Via Rondon.

Para o 1º Tenente Eleutério, a ação tem um impacto muito relevante, pois mostra, mais uma vez, o compromisso da Polícia Militar com todo o Estado de São Paulo.

“Em parceria com outros órgãos e a sociedade civil organizada, pudemos estender a mão àqueles profissionais dos transportes neste momento social delicado. Novas ações estão em fase de planejamento visando atender os mais necessitados em nossa área de atuação”, completa o oficial.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP