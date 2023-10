Pensando pagar bem menos em veículo, rio-pretense é mais uma vítima de golpe

O mesmo golpe de sempre envolvendo carros fez mais uma vítima em Rio Preto. O prejuízo da vez foi de R$ 13 mil. Trata-se do ‘golpe do anúncio de venda de veículo clonado bem abaixo dos preços praticados na praça’. A pessoa, na ânsia de fazer um ótimo negócio, acaba se tornando presa fácil dos estelionatários. De acordo com informações do registro policial desta terça-feira (17), foi o que aconteceu com um homem de 37 anos, morador do Centro da cidade.

Na delegacia, ele contou que “viu um anúncio [o falso] no ‘Market Place’ do Facebook de um Polo Sedan 1.6, ano 2008 por R$ 15,6 mil e passou a negociar a comprar com uma pessoa em um fone com DDD 017. A orientação foi para que falasse com outro rapaz, que lhe passou o endereço do cartório, onde se encontraria com uma mulher [a verdadeira dona do veículo, que também já havia sido contatada pelo golpista] para fazer a transferência do carro”.

Problema é que o criminoso exigiu o pagamento antes e a vítima realizou, sem desconfiar de nada, um TED para uma chave de conta com nome feminino (nome ainda diferente da pessoa que estaria o esperando no cartório) no valor de R$ 13 mil. Após a transação, a verdadeira proprietária do automóvel ficou esperando o dinheiro cair na conta dela e, como sempre acontece neste tipo de golpe, não aconteceu.

Assim que recebeu o dinheiro, o estelionatário bloqueou as partes no WhatsApp, e somente neste momento a dupla percebeu que se tratava de um golpe. A mulher contou que “o homem ficou muito nervoso, tirou a chave do carro da mão dela e ameaçou incendiar o Polo caso ela não realizasse a transferência. Desesperada, acionou a Polícia Militar”.

A mulher contou aos policiais “que fez o anúncio de venda do veículo [o verdadeiro/orginal] em um site de compra e venda na internet por R$ 26.999 mil e foi procurada por uma pessoa via WhatsApp [DDD 047] onde esta alegou ter interesse no automóvel e disse que enviaria o comprador na terça-feira, pedindo que ela excluísse o anúncio, pois iria revender por um valor maior e que iria transferir para o comprador, que seria um ex-funcionário que ele devia dinheiro, e depois faria o depósito”. A mesmíssima tática de praticamente todos os golpes desta natureza.

Depois disso, o homem lhe devolveu a chave do Polo e reconheceu que estava muito nervoso. Aa vítimas foram orientadas quanto ao prazo de seis meses que têm direito a processar o criminoso. Este tempo só passa a contar quando – e se – ele for devidamente identificado.

