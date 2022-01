Dom Antônio Emidio Vilar será transferido da sede de São João da Boa Vista para Rio Preto, que estava sendo administrada provisoriamente pelo arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva.

A posse de Dom Vilar está programada para o dia 19 de março, na solenidade de São José.

Ele vai assumir o lugar de Tomé Ferreira da Silva, que renunciou à Diocese em agosto de 2021 depois do vazamento de um vídeo íntimo.

Histórico de Dom Vilar

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Antônio Emídio Vilar nasceu no dia 14 de novembro de 1957, em Guardinha, distrito de São Sebastião do Paraíso (MG), mas a família se firmou em Batatais (SP).

Em 28 de setembro de 2016, foi nomeado bispo da diocese de São João da Boa Vista, da qual está à frente até o momento. A posse como o quinto bispo da Igreja Particular foi no dia 20 de novembro do mesmo ano.

Dom Vilar atuou no Regional Oeste 2 da CNBB como referencial da Juventude, da Liturgia, do Centro de estudos de filosofia e de teologia (Sedac) e do Tribunal Eclesiástico.

De 2011 a 2019, foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Atualmente, no Regional Sul 1 da Conferência, é bispo referencial da Juventude do Regional Sul 1 da CNBB até 2022.

Renúncia de Dom Tomé

Em agosto de 2021, o então bispo Tomé Ferreira da Silva renunciou ao cargo na Diocese de Rio Preto após um vídeo íntimo vazar nas redes sociais. Desde então, ele não se pronunciou sobre o caso. Em setembro 2018, dom Tomé também renunciou ao cargo vinculado à CNBB de coordenador regional da Arquidiocese de Ribeirão Preto.

A renúncia ocorreu um mês após a TV TEM revelar que o Vaticano investigava o bispo por suposta omissão em casos de abuso sexuais praticados por padres da diocese. O próprio Dom Tomé teria trocado mensagens de cunho sexual com um jovem na época.

Investigado pelo Vaticano

Em 2018, a Igreja Católica enviou um representante a Rio Preto para uma investigação sigilosa de denúncias de abusos sexuais que teriam ocorrido na diocese, administrada pelo então bispo Tomé Ferreira da Silva.