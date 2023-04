Após engasgo, recém-nascido de 20 dias é salvo por policial militar

Um policial militar salvou um recém-nascido de apenas 20 dias que estava engasgado na madrugada deste sábado (22). De acordo com a PM, a situação aconteceu em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Conforme foi informado pela corporação, os policias faziam patrulhamento no bairro de Portão quando os pais da criança foram até a viatura e pediram socorro aos agentes. O bebê estava sufocado com secreção e não conseguia respirar.

O soldado Cleberton Gonzalez, policial militar há oito anos, realizou a Manobra de Heimlich, na qual a criança é colocada de costas e alguns movimentos com as mãos são realizados. Com ela, é possível fazer com que a secreção seja expelida e a criança volte a respirar normalmente.

“A sensação foi de estar no lugar certo, na hora certa. Eles deram jogo de luz, desceram do carro pedindo ajuda e, ao ver o estado da criança percebi que se eles demorassem mais um pouco para chegar ao Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF), ela poderia não resistir”, detalhou o policial.

Essa não foi a primeira vez que o soldado usou a manobra: ele já havia salvo a própria filha, que na ocasião se engasgou com uma uva.

Após a manobra, o recém-nascido de Portão foi levado para o hospital para passar por avaliações. Não há informações sobre o estado de saúde dele.