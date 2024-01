Segundo o chefe do Poder Executivo Municipal, a maioria, mais de 80% dessas pessoas, optam por viver assim. Ele observou que é uma situação em que quanto maior a cidade, maior o problema. “Fiquei sabendo que em São José do Rio Preto os números, até per capita, são muito maiores que os nossos”.

A Prefeitura, com a colaboração das secretarias de Assistência Social, de Direitos Humanos e o Fundo Social de Solidariedade, sempre realiza mapeamentos das pessoas em situação de rua. “Há alguns meses estamos debruçados nisso. Nós temos que saber com quem estamos lidando, então nós fizemos um questionário muito amplo e chegamos, se não me engano no final de novembro, no número de 107 pessoas em situação de rua, sendo que 76 são de fora”, revelou.