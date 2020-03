De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente é uma mulher, de 28 anos, que viajou para Europa e retornou ao Brasil em 10 de março. Ela está em isolamento no imóvel onde mora e o estado de saúde dela é considerado estável.

“O município já estava se preparando como se tivessem casos confirmados. Nós nos antecipamos e formamos um comitê do coronavírus porque já imaginávamos que seria uma questão de horas para acontecer”, explica o secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borin.

O plano de contingência adotado pelo município para conter a disseminação do coronavírus foi divulgado na tarde desta sexta-feira.

“Nós teremos uma epidemia de coronavírus em São José do Rio Preto, como vamos ter no mundo inteiro. Qual o tamanho e qual a gravidade só o tempo irá nos dizer. O Hospital de Base é uma instituição de excelência a nível nacional. Nós temos capacidade para suportar os atendimentos”, afirma o diretor do setor de Virologia da Famerp, Maurício Nogueira.

Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, Andreia Negri, o município está em fase de perigo iminente

“Vindo esse primeiro caso, nós entramos para a fase de emergência, tentando ao máximo fazer com que as pessoas fiquem no isolamento domiciliar. Esse caso foi importado, porém, precisamos atrasar ao máximo a transmissão dentro do município”, afirma a chefe da Vigilância Epidemiológica, Andreia Negri.

Ala especializada

Uma ala especializada para tratamento de pacientes com suspeita do novo coronavírus está sendo criada no Hospital de Base.

A pedido do Ministério Público, metade de um andar da unidade hospitalar será destinada para a criação da ala, que deve ficar pronta nos próximos dias.

Ao todo, 10 leitos serão destinados para o acompanhamento dos pacientes com suspeita do novo coronavírus. Novos respiradores serão adquiridos para serem utilizados durante o tratamento.

Cancelamento

A Prefeitura decidiu suspender o tradicional corte do bolo e show em comemoração aos 168 anos de fundação de Rio Preto, que estava marcado para as 16 horas do dia 19 de março.

A decisão segue recomendação da Secretaria Municipal de Saúde para evitar aglomerações de pessoas, como parte das medidas preventivas e necessárias para a contenção da Covid-19.

Outros eventos como, por exemplo, os encontros de qualificação de funcionários da Secretaria da Educação também estão temporariamente suspensos.

A coordenação do Festival Internacional de Teatro (FIT) informou que dialoga para tomar uma decisão sobre a realização do evento previsto para os dias 2 a 11 de julho.

“As autoridades públicas precisam assumir suas responsabilidades neste momento. Não há razão para pânico. As medidas adotadas são preventivas, buscando evitar a expansão do vírus entre nós, e seguindo orientação de especialistas”, justificou o prefeito Edinho Araújo.

Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba informou na tarde de sexta-feira que foram recolhidos materiais para exame de dois pacientes do município que apresentaram sintomas de gripe.

De acordo com o Executivo, foram coletadas amostras da mucosa nasal e bucal de uma criança de três anos que voltou de Nova Iorque e foi atendida em um hospital particular.

A outra paciente é uma mulher de 38 anos que foi atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Iporã. Ela teve contato com uma pessoa que esteve na Itália em fevereiro deste ano.

A criança apresentou sintomas no último dia 11, e a mulher no dia 1º de março. Ambas estão em casa, em isolamento domiciliar e social.

O material recolhido foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. A média de publicação do resultado é de cinco dias.

Ainda segundo a Prefeitura de Araçatuba, será feito exame de painel respiratório, que tentará identificar a presença de vírus que já circularam pela cidade, como o H3N2, o H1N1 e o Influenza B. Se por acaso os resultados forem negativos, será feito o teste para coronavírus.

Casos no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (13) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 98 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:

98 casos confirmados, eram 77 na quinta-feira

1.485 suspeitos

1.344 casos descartados

O Ministério da Saúde informou ainda que há casos de transmissão comunitária nas cidades de São Paulo (capital) e do Rio de Janeiro (capital). De acordo com a pasta, os casos de transmissão comunitária são aqueles em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.