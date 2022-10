Outubro Rosa Pet: CPVA de Votuporanga destaca importância da campanha para animais

Objetivo é conscientizar donos de pets sobre prevenção e diagnóstico contra o câncer de mama

Durante o mês em que é celebrada a campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, alertando e orientando mulheres da importância da realização do autoexame, através do toque, o Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) de Votuporanga realiza a Campanha “Outubro Rosa Pet”, chamando a atenção para que esse procedimento também seja realizado em cadelas e gatas.

O objetivo da campanha é conscientizar donos de pets sobre os cuidados de prevenção e diagnóstico contra o câncer de mama. Com o diagnóstico precoce as chances de cura são maiores, dessa forma, o CPVA orienta aos donos que realizem a palpação das mamas nas cadelas ou gatas com frequência e, se encontrarem alguma alteração, a orientação é procurarem um profissional veterinário. O principal tratamento é por meio da remoção cirúrgica do tumor.

Os tumores mamários são comuns em cadelas e gatas, sendo mais frequente a neoplasia em cadelas, chegando a 50% dos diagnósticos. Resultam de estímulo hormonal constante e também da aplicação de anticoncepcionais, que devem ser evitados, mas podem ser prevenidos com a castração, que é um método muito eficaz para reduzir as chances de câncer de mama e evitar gravidez indesejada. Além disso, as castrações também diminuem a superpopulação de animais abandonados nas ruas, a ocorrência de patologias no trato reprodutivo, como infecção uterina; e faz com que o animal fique mais calmo e dócil.

Nas cadelas, a castração reduz o risco de desenvolvimento de neoplasia mamária em 0,5% antes do primeiro cio, 8% após o primeiro e 26% após o segundo cio. Já a castração precoce felina, pode reduzir em até 91%.

Serviço de atendimento público

Em casos de constatação de nódulos nas mamas de cadelas e gatas, a Clínica Veterinária Municipal “Daniele Soler da Silva” atende animais de pessoas de baixa renda e também de protetores de Votuporanga de segunda a sexta-feira. Para receber o atendimento o dono do animal precisa estar cadastrado na unidade. Os cadastros serão realizados por assistente social, das 8h às 14h. Após a aprovação do cadastro, será feito o agendamento da consulta.

A Clínica Municipal fica localizada na Av. Prefeito Mário Pozzobon, nº 3.574, próxima à Arena Plínio Marin. O telefone para mais informações é o (17) 99742-3545.