Tratamento inédito contra o câncer chega ao Brasil; veja detalhes

Um tratamento inédito para o mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer no sangue, chega ao Brasil. O Carvykti, também conhecido como cilta-cel, é uma terapia gênica CAR-T Cell aprovada pela Anvisa e desenvolvida pela Janssen-Cilag, uma farmacêutica da Johnson & Johnson. Esta terapia é recomendada para pacientes que não responderam a outros tratamentos e demonstrou resultados promissores, com 98% dos pacientes apresentando uma resposta positiva.

A terapia CAR-T Cell utiliza células do próprio paciente para combater o câncer. Essas células são coletadas e modificadas geneticamente para atacar as células tumorais. O processo, desde a coleta até a infusão no paciente, dura de 40 a 62 dias e é realizado em hospitais credenciados como o A.C. Camargo Cancer Center e a Beneficência Portuguesa de São Paulo. O tratamento apresenta como principal efeito colateral a síndrome de liberação de citocinas, uma reação inflamatória que requer monitoramento cuidadoso.

Embora o Carvykti represente um avanço significativo no combate ao mieloma múltiplo, seu custo elevado, de cerca de R$ 3,3 milhões, limita o acesso dos pacientes ao tratamento. Atualmente, ele não é disponibilizado pelo SUS, e a cobertura pelos planos de saúde tem sido alvo de disputas judiciais.