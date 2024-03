Iniciativa, realizada na Praça São Bento, foi organizada pelos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, juntamente com a Santa Casa de Votuporanga

Conscientizar a população sobre o funcionamento dos rins e a prevenção de Doenças Renais Crônicas (DCR) foi a proposta dos alunos das graduações da área da Saúde da Unifev, que participaram, dia 14 de março, de uma ação em prol ao Dia Mundial do Rim, na Feira da Praça São Bento, das 16h às 20h. O evento foi realizado em alusão à data, que é celebrada anualmente na segunda quinta-feira do mês de março.

A iniciativa foi organizada pelos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, em contribuição com a Santa Casa e a Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo).

Na oportunidade, os estudantes, supervisionados pelos coordenadores de cada curso, desenvolveram diversas atividades com o público que passou pelo local, como testes de nível de glicemia, aferição da pressão arterial, avaliação nutricional em bioimpedância, sessões de alongamento, entre outros.

Para a coordenadora do curso de Nutrição, Profa. Dra. Leticia Aparecida Barufi Fernandes, participar de eventos que proporcionam o contato direto com a comunidade é essencial para a formação do aluno. “É um lindo trabalho de responsabilidade social, importante para os futuros profissionais da área da saúde”.

De acordo com o coordenador das graduações de Biomedicina e Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, a ideia foi divulgar a campanha nacional do rim, apresentando formas de prevenção de doenças renais crônicas. “Estamos cientes do papel do profissional da saúde na sociedade, por isso nossos cursos buscam desenvolver atividades que orientem a população”, esclareceu.

A coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula Pelosi, destacou que os alunos da sua graduação fizeram orientações práticas para as pessoas, ressaltando a importância da postura e os cuidados com a saúde e a prevenção de doenças. “Fizemos grupos de alongamento e orientações da área de fisioterapia”, concluiu.

Prevenção

Segundo a médica nefrologista, responsável técnica pela Unidade de Diálise da Santa Casa e docente da Unifev, Profa. Esp. Aparecida Paula Gondim Visoná, existe uma grande dificuldade em orientar a população e os eventos promovidos pelos cursos de saúde são importantes para oferecer essa conscientização. “A nefrologia não é uma área cirúrgica, é uma área de prevenção. Batalhamos pela precaução, porque a complicação mais séria e mais grave é o paciente precisar de diálise. Quanto mais conseguirmos adiar isso, melhor”.

A nefrologista orientou, ainda, que as mesmas doenças que levam aos problemas cardiológicos (infarto) e neurológicos (derrame), levam as doenças renais crônicas. “Diabetes e hipertensão, sem sombra de dúvida, são as principais. A velhice também contribui para a perda renal. Quanto mais cedo a pessoa se cuidar, mais qualidade de vida ela terá”.

Para se prevenir, são importantes medidas como: exercícios físicos regulares; alimentação saudável; controle de peso corporal, da pressão arterial, do colesterol e da glicose; não fumar; não abusar de bebida alcoólica; utilizar medicamentos somente com prescrição médica; se hidratar e fazer exames de rotina.

Palestras

Ainda dentro do Dia Mundial do Rim, na quarta-feira, dia 13 de março, no Espaço Saúde da Unifev, aconteceram palestras de orientação sobre os cuidados da saúde renal.