Na Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, Prefeitura reforça informações sobre o assunto

Campanha Internacional de Conscientização sobre o TDL, lembrada em 18 de outubro, tem como tema “Dê voz ao TDL”

Sexta-feira (18/10) é considerado o Dia da Conscientização Sobre o Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL). Em Votuporanga, desde o ano passado, foi aprovada a Lei Municipal 7.030/2023, que inclui a “Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem” entre os dias 14 e 18 deste mês.

Outra conquista recente foi a inclusão do TDL na lista de atendimentos prioritários que compõem a Lei 6.383/2019, através da Lei 7.081, aprovada neste ano, em 28 de fevereiro.

Em Votuporanga, a inclusão é um assunto trabalhado em várias vertentes durante todo o ano. Na área da saúde, as crianças que apresentam sinais e dificuldades no desenvolvimento da linguagem são encaminhadas para tratamento com profissionais de fonoaudiologia nos Consultórios Municipais e Policlínica “Marlene Apparecida Flaitt Pignatari”. Caso o paciente se enquadre nos critérios para atendimento no CAPS i – Centro de Atenção Psicossocial Infantil “Dr. Miguel Zeitune Leão”, é realizado um encaminhamento para dar continuidade ao tratamento especializado.

Já na Educação, durante todo o ano letivo, a Secretaria realiza um Ciclo Formativo de Inclusão com profissionais da rede municipal de ensino que atuam com pessoas com deficiência. Diversos temas já foram trabalhados e o TDL também está previsto para os próximos encontros

TDL

O diagnóstico do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) refere-se à dificuldade persistente e significativa em compreender e/ou se expressar usando a linguagem. Por ser uma dificuldade do neurodesenvolvimento, é algo que nasce com a pessoa, ou seja, não é causado por inadequações do ambiente, falta de estímulos ou exposição a mais de uma língua.

As alterações de linguagem e o impacto dessas alterações são diferentes entre as pessoas com TDL, mas uma das suas maiores dificuldades é serem ouvidas em suas necessidades e desejos. Por isso, no dia 18 de outubro, a Campanha Internacional de Conscientização sobre o TDL tem como tema “Dê voz ao TDL”.

Principais sintomas