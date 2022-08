Macedônia realiza projeto de prevenção à obesidade infantil

A Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (PROTEJA), instituída pela Portaria GM/MS nº 1.862, de 10 de agosto de 2021, é uma estratégia brasileira intersetorial que tem como objetivo deter o avanço da obesidade infantil e contribuir para o cuidado e para a melhoria da saúde e da nutrição das crianças.

Um trabalho realizado pela nutricionista Ana Paula Mistilides em conjunto com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, enfermeiros, psicólogos, educador físico e assistente social do nosso município, para que juntos possam desenvolver e implementar ações efetivas no município para prevenir a obesidade infantil, incentivar nossas crianças à alimentação saudável e a prática de atividades físicas.

Para mais informações entre em contato por email ubs@macedonia.sp.gov.br ou pelo telefone (17) 3849-1317.