Santa Casa de Votuporanga: menor índice de infecção hospitalar

Com implantação de protocolos de limpeza, Instituição comemora grandes resultados

Implantação de novos protocolos. Compra de equipamentos. Treinamento. Engajamento de equipe. Parceria de sucesso. Pilares que fazem da Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Na busca por melhorias de processos para aumentar a efetividade da limpeza e a produtividade dos profissionais, a Instituição firmou parceria com a RL Higiene. Foram adquiridos kits de ferramentas com carrinhos, que garantem praticidade, qualidade, segurança para colaboradores e pacientes.

Com a dedicação de todos colaboradores, a Santa Casa reduziu o risco de infecção relacionada à assistência à saúde, alcançando índices menores do que em grandes instituições e até mesmo do que recomendado pelo Ministério da Saúde.

Em seis meses, o índice reduziu em 25%. Quando se trata de infecção relacionada à assistência à saúde por bactérias multirresistentes, a diminuição foi de 65%. Um marco na assistência.

Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, médica infectologista, detalhou as ações. “É uma iniciativa bem completa, atuando em diversas frentes. Intensificamos a limpeza e a desinfeção de superfície pela equipe multidisciplinar e da limpeza, com a concretização do cumprimento do protocolo de limpeza concorrente e de terminal, com supervisão e validação para liberação de leito”, destacou.

O Hospital também fez a troca de metodologia e saneante, além de aumentar a oferta de produtos de higiene para as mãos. “Essa nova tecnologia diminui ainda mais o risco de transmissão cruzada, elevando a segurança do paciente e dos profissionais”, disse Milena Basso Bolpato de Morais, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

Daiane Nazzi, enfermeira coordenadora de Facilities da Santa Casa, ressaltou as conquistas, entre elas preservação do patrimônio, redução do tempo de limpeza terminal e desperdício de água. O bem-estar dos colaboradores da limpeza também foi destaque. “Notamos o engajamento das equipes, com maior produtividade e queda em 38% no absenteísmo e 25% de atestados”, frisou.

“Eu achei uma inovação. São equipamentos novos, uma maneira inédita para dar higiene para os pacientes”, falou a auxiliar de limpeza Simone Aparecida Menezes.

Além disso, a Instituição alcançou 98% de aprovação dos cliente e pacientes em pesquisa de Ouvidoria sobre as instalações. “É uma soma de fatores que culminaram em um novo protocolo e novos recordes. Agradecemos o envolvimento de todos, que fez a diferença em nossa assistência e garantiu tratamento melhor para milhares de pacientes. Estamos cada vez mais preparados para receber e atender o Sistema Único de Saúde (SUS) e novos clientes da saúde complementar – convênios e particulares”, finalizou Daiane.