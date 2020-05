Covid-19 no Brasil: país tem 9.146 mortes e 135.106 casos confirmados

Foram notificados 610 óbitos e 9.888 infectados pelo novo coronavírus só nas últimas 24 horas, de acordo com balanço atualizado do Ministério da Saúde.

O Brasil acumula 9.146 mortes e 135.106 casos confirmados de covid-19, desde o primeiro registro oficial da doença em fevereiro. A taxa de letalidade, que é o percentual de mortes entre indivíduos doentes, permaneceu em 6,8%.

Com as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (7), o país passou a ocupar a 9ª posição no ranking de nações com o maior número de ocorrências em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, os estados e o Distrito Federal notificaram 610 novos óbitos pela infecção provocada pelo novo coronavírus, sendo que 227 aconteceram nos últimos três dias e os outros foram incluídos após atualização na classificação final da ficha de investigação. As secretarias estaduais de saúde também reportaram 9.888 infectados entre ontem e hoje.

O governo federal estima que 55.350 pessoas estão recuperadas, enquanto outras 70.610 em acompanhamento. A Pasta ainda investiga 1.782 mortes suspeitas.

Com 44,9% de todos os registros do país, a região Sudeste é a mais atingida pela pandemia (60.692 confirmações). O estado de São Paulo lidera a lista, com 39.928 infectados e 3.206 óbitos. Na sequência vem o Rio de Janeiro, que tem 14.156 ocorrências e 1.394 vítimas fatais.

Em estados que decretaram lockdown nesta semana, com a ampliação das restrições de circulação de pessoas e serviços não essenciais, os índices também cresceram. O Pará acumula 5.524 casos e 410 mortes, enquanto o Maranhão tem 5.389 doentes e 305 pessoas que não resistiram.