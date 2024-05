Cidade decretou epidemia em fevereiro. Vítima é um homem, de 65 anos, morador do bairro Chácara Aviação, que estava hospitalizado; paciente também é a 9ª vítima da dengue sorotipo 3

De acordo com a Saúde, a vítima é um homem de 65 anos, morador do bairro Chácara Aviação, que estava hospitalizado. Ele morreu no dia 28 de março, mas a confirmação foi emitida na segunda-feira (6).

O paciente também é a 9ª vítima da dengue sorotipo 3, desde o reaparecimento da variante no ano passado. Votuporanga já soma mais de três mil casos de dengue e 10 de chikungunya.

No noroeste paulista, são mais de 25 mil casos e 27 mortes por dengue, sendo: