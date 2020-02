Operador de máquinas é arrastado por caminhonete em avenida de Rio Preto

O acidente foi no cruzamento com a Avenida Antonio Tavares, onde é feita uma obra para melhoria na via.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando no local, fazendo a pintura da via, quando o veículo passou por cima de uma corda usada no trabalho do operador de máquinas.

A corda enroscou na roda da caminhonete, que a puxou e prendeu o pé do operador de máquinas. Ele também foi puxado e arrastado por alguns metros.

Pessoas que estavam no local avisaram o motorista da caminhonete e uma passageira desceu do veículo, retirou a corda e foi embora, sem prestar socorro.