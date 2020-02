Colisão entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Votuporanga

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (18), na Avenida Jerônimo Figueira da Costa e vítima foi socorrida à Santa Casa.

Na tarde desta terça-feira (18), um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP e deixou um motociclista ferido.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, o veículo acabou por abalroar a motocicleta e com o impacto o motociclista foi lançado ao solo, com ferimentos considerados leves.

Uma viatura de Resgate do Corpo de Bombeiro foi acionada e a vítima socorrida até o pronto-socorro da Santa Casa. A Polícia Militar foi chamada e esteve no local, assim como a Polícia Científica.