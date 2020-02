PM skatista mostra manobras a meninos durante patrulhamento e viraliza: ‘Devo muito ao esporte’

Policial e skatista Edson Munis, de Manduri/SP, diz que o skate o transformou e contou sua história para jovens da cidade. Vídeo teve mais de 1,6 milhão de visualizações em página do Facebook até a manhã desta terça-feira (18).

Por alguns minutos, a viatura foi trocada pelo skate e a tradicional abordagem policial deu lugar aos ensinamentos a um grupo que praticava o esporte em Manduri/SP.

Um vídeo que mostra a interação de um policial militar do interior paulista com os garotos foi publicado nas redes sociais da Polícia Militar e viralizou, alcançando mais de 1,6 milhão de visualizações, até a manhã desta terça-feira (18), em apenas uma página do Facebook.

Nas imagens, o soldado Edson Munis, que também é skatista profissional, cumprimenta o grupo, comenta sobre a importância da amizade e do esporte, além de ressaltar sobre os cuidados com a pista de skate.

“Essa fase que vocês estão vivendo no momento, a interação com amigos, o convívio, poder andar de skate, é uma das melhores. Passei por essa fase, sinto falta, sei o quanto é gostoso estar na presença dos amigos andando de skate, evoluindo. Aproveitem bem porque ela passa rápido, mas sempre pensando em fazer as coisas do jeito certo”, diz o PM em um trecho do vídeo.

O policial fala sobre como o skate foi uma ferramenta de transformação para os jovens.

“Quem sou hoje devo muito ao skate, ao esporte. Temos que ter dedicação para alcançar os objetivos e fazemos isso andando de skate sem nem perceber. Fazemos uma manobra nova, caímos, nos machucamos. Mas aí você levanta e vai tentar de novo até acertar.”

Em seguida, ele alerta para que o grupo não permita que outras pessoas depredem a pista, que é destinada para a prática do esporte e um dos garotos o convida para fazer algumas manobras sobre as quatro rodas.

“Pratiquem, não deixem de estudar e independente da profissão que vocês escolham no futuro, não deixem de andar, porque o skate transforma”, conclui o policial ao final da gravação.

Ao G1, o soldado Munis disse que fazia patrulhamento quando passou pelo grupo e optou pela aproximação comunitária.

“Toda ação policial é amparada pelo procedimento operacional padrão. Porém, no vídeo em questão, não ocorreu uma abordagem policial e sim uma aproximação comunitária”, explica o PM, que pratica o esporte há 21 anos e atua na corporação há oito.

Ele conta que o vídeo foi feito para mostrar como funciona o policiamento comunitário na cidade. “Este tipo de abordagem pedagógica ocorre sempre, mas não com a prática do skate, apenas com orientações”, diz.

Ainda de acordo com o policial, a prática esportiva é um instrumento educacional, que visa o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

“Ensina eles a lidar melhor com as suas necessidades, desejos e expectativas. Também faz com que os jovens desenvolvam competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para desenvolvimento individual e social.”

FONTE: Informações | g1.globo.com