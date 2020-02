Advogado agredido com cabeçada por vereador protocola pedido de abertura de comissão processante

A agressão foi registrada na última terça-feira (11) dentro da recepção da Câmara de Vereadores do município. Uma câmera de segurança gravou toda a ação.

No pedido de abertura de comissão processante, o advogado pede a cassação do mandato do vereador, alegando falta de decoro parlamentar. “É lamentável e muito triste ver uma pessoa golpear a outra e usar um veículo de comunicação para dizer que não tinha nada a se arrepender”, afirma o advogado.